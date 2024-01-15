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HABERLER 27 yıllık mucize Esra Erol’da gerçekleşti

27 yıllık mucize Esra Erol’da gerçekleşti

GİRİŞ TARİHİ:  15.01.2024, 20:22
27 yıllık mucize Esra Erol’da gerçekleşti

27 yaşındaki Arzu Emine Demirbaş, hiç görmediği annesini bulmak için Esra Erol’dan yardım istedi.

Henüz 40 günlükken Trabzon'da çocuk esirgeme kurumunda evlatlık edilen Emine, büyüten aile ile mutlu bir hayatı olduğunu ifade etti.

Arzu Emine'nin hiç görmediği annesini Esra Erol kısa süre içerisinde buldu.

Arzu Emine ile annesi Hatice stüdyoda bir araya geldi. 27 yıl sonra evladına kavuşan anne gözyaşlarına hakim olamadı. Anne Hatice "Kızımın beni bulacağını biliyordum. 4 defa kalp krizi geçirdim. Canımı kızımı görmeden alma Allah'ım diye dua ettim hep. Bir insan evladını yuvada beşiğe koyabilir mi hiç? 10 sene psikolojik tedavi gördüm. Seni hiç unutmadım. Her yerde kızım var dedim. Keşke baban kimliğini alsaydı. Geçmişim hiç peşimi bırakmadı" dedi.

Babasının adının Ömer Halil olduğunu söyleyen anne, "Emine'yi görmemem için beni tehdit ediyordu" diye konuştu.

Güzel bi hayat yaşadım ama kolay bir hayat yaşamadım diyen Arzu Emine, 'beraber iyileşeceğiz' diyerek annesine sarıldı.

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