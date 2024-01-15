Nihan Günay Kimdir? Hayatı ve Biyografisi

Nihan Günay hakkında tüm bilinmeyenleri ATV olarak sizler için derledik. Hemen şimdi Nihan Günay biyografisini detaylı okuyun!

Başarılı haber bültenleri her dönem çok izlenen atv, ünlü haber spikerleriyle de ilgi çekiyor. Başarılı sunucularıyla ekrana gelen haber bültenleri çok izlenirken ünlü spikerlerin hayatı da merak konusu oluyor. İşte atv'nin haber spikerlerinden Nihan Günay hakkında öne çıkan detaylar ve son bilgiler…

Nihan Günay kimdir, kaç yaşında, nereli?

Uzun süredir medya dünyasının içinde yer alan ve ekran önündeki haberciliğiyle dikkatleri üzerine çeken Nihan Günay, 19 Ekim 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İki çocuklu bir ailenin tek kızı olarak hayata gözlerini açan başarılı haber spikeri, mesleğe 2002 yılında stajyer muhabir olarak başladı. Kısa sürede çalışmalarıyla öne çıkan Nihan Günay, muhabir olarak meslekte ilk büyük adımını attı. Muhabirliğin ardından stüdyoya geçen ünlü spiker, yüzlerce haber bülteninin sunuculuğunu yaptı.

Nihan Günay evli mi, çocuğu var mı?

Turkuvaz Medya bünyesinde ilk olarak A Haber ekranlarında izleyicinin karşısına çıkan Nihan Günay, daha sonra atv izleyicisiyle buluştu. atv Ana Haber bültenlerinde en doğru bilgileri izleyiciye aktaran başarılı haber spikerinin bir oğlu bulunuyor.

Sevilen haber bültenlerinin ekran yüzü Nihan Günay'ın yer aldığı tüm haber bültenlerini atv.com.tr'den izleyebilirsiniz.