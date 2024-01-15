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HABERLER Pelin Başalma Şanlı Kimdir? Hayatı ve Biyografisi

Pelin Başalma Şanlı Kimdir? Hayatı ve Biyografisi

GİRİŞ TARİHİ:  15.01.2024, 12:45
Pelin Başalma Şanlı Kimdir? Hayatı ve Biyografisi

Pelin Başalma Şanlı hakkında tüm bilinmeyenleri ATV olarak sizler için derledik. Hemen şimdi Pelin Başalma Şanlı biyografisini detaylı okuyun!

atv ekranlarında haber bültenlerinde yer alan başarılı sunuculardan Pelin Başalma Şanlı kimdir? Pelin Başalma Şanlı hakkındaki tüm bilgiler burada…

Pelin Başalma Şanlı kimdir, nereli? Ünlü spiker kaç yaşında?

atv Kahvaltı Haberleri sunucusu Pelin Başalma Şanlı, başarılı haber spikerliği ile izleyenlerin dikkatini çekiyor. Çeşitli radyo ve televizyonlarda önemli haber bültenlerine imza atan başarılı haber spikeri, genç yaşlardan itibaren sektörün içinde yer aldı. Ünlü spiker, kısa bir sürede en beğenilen ekran yüzlerinden biri haline geldi.

Pelin Başalma Şanlı hangi üniversite mezunu? Evli mi, kaç çocuğu var?

26 Aralık 1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelen genç spiker Pelin Başalma Şanlı, erken yaşlarda ailesiyle birlikte Ankara'ya taşındı. Hayatının önemli bir bölümünü Ankara'da geçiren atv Kahvaltı Haberleri sunucusu, daha sonra üniversite eğitimi için İstanbul'a yerleşti. Eğitimini tamamlamasıyla beraber medya sektörüne atılan başarılı spiker, farklı mecralarda ilgi çekici işlere imza attı.

Emre Şanlı ile evli olan haber spikeri Pelin Başalma Şanlı'nın bir oğlu var. Başarılı haber spikeri hafta içi her sabah 08.00'de atv Kahvaltı Haberleri ile izleyicisinin karşısına çıkmaya devam ediyor.

Pelin Başalma Şanlı'nın sunumuyla ekrana gelen atv Kahvaltı Haberleri özel görüntüleriyle atv.com.tr'de!

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