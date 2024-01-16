27 yıllık hasret Esra Erol’da son buldu

Yıllar sonra annesini Esra Erol’da buldu.

Hafta içi her gün izleyiciyle buluşan Esra Erol'da programının 15 Ocak yayınında büyük bir kavuşma gerçekleşti. 27 yaşındaki Arzu Emine Demirbaş, hiç görmediği annesini bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi. Henüz 40 günlükken Trabzon'da çocuk esirgeme kurumunda evlatlık edilen Emine, büyüten aile ile mutlu bir hayatı olduğunu anlattı.

Arzu Emine'nin hiç görmediği annesini Esra Erol kısa süre içerisinde buldu

Arzu Emine ile annesi Hatice stüdyoda bir araya geldi. 27 yıl sonra evladına kavuşan anne gözyaşlarına hakim olamadı. Anne Hatice "Kızımın beni bulacağını biliyordum. 4 defa kalp krizi geçirdim. Canımı kızımı görmeden alma Allah'ım diye dua ettim hep. Bir insan evladını yuvada beşiğe koyabilir mi hiç. 10 sene psikolojik tedavi gördüm. Seni hiç unutmadım. Her yerde kızım var dedim. Keşke baban kimliğini alsaydı. Geçmişim hiç peşimi bırakmadı." Dedi.

Babasının adının Ömer Halil olduğunu söyleyen anne, "Emine'yi görmemem için beni tehdit ediyordu." Dedi. Güzel bir hayat yaşadım ama kolay bir hayat yaşamadım diyen Arzu Emine beraber iyileşeceğiz diyerek annesine sarıldı. Bir anne evlat hasreti daha Esra Erol'da son buldu.



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