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HABERLER Osman Bey’in intikam yemini

Osman Bey’in intikam yemini

GİRİŞ TARİHİ:  17.01.2024, 21:28
Osman Bey’in intikam yemini

‘Kuruluş Osman’ın 144. Bölümünde Osman Bey’in Prenses Maria’yı kendi topraklarında ağırlamasından dolayı öfkelenen Görklü Han, Söğüt’te büyük bir baskın verdi. Osman Bey, Söğüt halkının intikamını almak için yemin etti.

Kuruluş Osman'ın 144. Bölümünde Görklü Han, Prenses Maria'yı arayıp bulamaması üzerine Osman Bey'den intikam almak için nökerleriyle Söğüt'ü bastı. Söğüt'teki acı kayıplar ve yaşanan yıkım, Osman Bey'in duygusal bir çıkmaza sürüklenmesine neden oldu. Babası Ertuğrul Gazi'nin emaneti olan Kayı Bayrağı'nı öpüp alnına koyarak yaşanan trajediyi içselleştiren Osman Bey, alplerine yaralıların yarasını sarma görevi verdi. Ancak bu sırada, Görklü Han'ın yarattığı acı ve öfke karşısında Osman Bey'in gözleri intikam ateşiyle parladı. Ağlayan küçük bir bebeği kucağına alan Osman Bey, "Prenses'i alamadın diye benim masum tebaama kıydın. Benim ahalime kıydın! Görklü Han, sana yemin olsun ki bunun hesabını soracağım! Allah şahidim olsun ki senden bunun intikamını alacağım! Öyle bir alacağım ki! Ey ahali, hiç tasa etmeyin! Bunun hesabını misliyle soracağız!" diye haykırdı.

Osman Bey, Görklü Han'a karşı şiddetli bir yeminle, yaşananların hesabını sorma sözü verirken, Söğüt'ün intikamını almak için kararlı bir duruş sergiledi. Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 144. Bölümü, bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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