Ateş Kuşları ekibi setteki birinci yılını kutladılar

atv’nin Bozdağ Film imzalı sevilen dizisi Ateş Kuşları, birinci yıl dönümlerini sette pasta keserek kutladı.

Tüm oyuncuların bulunduğu kutlamada birinci yıl dönümü heyecanını birlikte yaşayan ekip, duygularını ifade edip başarılı bir işe imza attıklarının altını çizdi. Beraber çok eğlendiklerini ve bir arada çalışmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getiren oyuncular, bir yıldır kendilerini izleyen seyircilerine teşekkür etti.

ATEŞ KUŞLARI KÜNYE

Yapım: Bozdağ Fi̇lm

Senaryo: İsa Yıldız, Ayça Mutlugil, Serdar Oğuz, Zeynep Uzma, Mahmut Bora Erdem

Yönetmen: Bülent İşbilen

Oyuncular: İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali), Emin Gürsoy (Hacı Hafız), Gonca Cilasun (Hacer), Ahmet Saraçoğlu (Çatal), Şahin Çelik (Çelik), Mustafa Kırantepe (Seyfi), Erdem Şanlı (Zıpkın), Emir Çubukçu (Sabit), Ali Önsöz (Kara), Ergül Miray Şahin (Sare), Naz Sayıner (Sultan), Kaan Sevi (Cemal), Gökçem Çoban (Ayça), Simay Eşme (Su), Ceren Köse (İnci), Umut İnan (Çocuk Ali), Almira Albay (Çocuk Mercan), Fuat Fatih Odabaşı (Çocuk Sabit), Berke Obuz (Çocuk Zıpkın), Umut Ege Baştemur (Çocuk Kara)

Sevilen dizi "Ateş Kuşları", her cuma saat 20.00'de atv'de!