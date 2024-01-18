Türkiye Kuruluş Osman’ı izledi

Osman Bey’in Söğüt’teki intikam yemini bölüme damga vurdu.

Kuruluş Osman, 144. bölümüyle, Tüm Kişiler kategorisinde %7,70 reyting ve %18,15 izlenme payı, AB kategorisinde %5,84 reyting ve %14,67 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde ise %7,12 reyting ve %16,39 izlenme payı alarak üç kategoride de birinci oldu.

Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki 144. Bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde #KuruluşOsman etiketiyle yer aldı.

Kuruluş Osman'ın 144. Bölümü'nde; Osman Bey'in Söğüt'teki intikam yemini bölüme damga vurdu.

Kuruluş Osman'ın 144. Bölümünde Görklü Han, Prenses Maria'yı arayıp bulamaması üzerine Osman Bey'den intikam almak için nökerleriyle Söğüt'ü bastı. Söğüt'teki acı kayıplar ve yaşanan yıkım, Osman Bey'in duygusal bir çıkmaza sürüklenmesine neden oldu. Görklü Han'ın yarattığı acı ve öfke karşısında Osman Bey'in gözleri intikam ateşiyle parladı. Ağlayan küçük bir bebeği kucağına alan Osman Bey, "Prenses'i alamadın diye benim masum tebaama kıydın. Benim ahalime kıydın! Görklü Han, sana yemin olsun ki bunun hesabını soracağım! Allah şahidim olsun ki senden bunun intikamını alacağım! Öyle bir alacağım ki! Ey ahali, hiç tasa etmeyin! Bunun hesabını misliyle soracağız!" diye haykırdı. Saadet Hatun, Ülgen Hatun'a Cerkutay'ın casusluk yaptığını söyleyerek Ülgen Hatun'u tehdit etti. Ülgen Hatun ise Cerkutay'dan hesap sordu. Saadet Hatun, Alaeddin Bey ve Gonca Hatun'un aşkına karşı çıksa da, Gonca Hatun gerçek duygularını Alaeddin Bey'e itiraf etti. Karacelasun, Prenses'le takas etmek için Holofira'yı kaçırdı. Orhan Bey, Holofira'yı kurtarmaya çalışırken Karacelasun'a esir düştü. Yaptığı planla Karacelasun'u tuzağa düşüren Osman Bey, Görklü Han'la karşı karşıya geldi.

Yapım ve proje tasarımı Bozdağ Yapım'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.