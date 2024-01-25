Türkiye Kuruluş Osman’ı izledi

Osman Bey, Cihan Devleti olma yolunda

Kuruluş Osman, 145. bölümüyle, Tüm Kişiler kategorisinde %7,98 reyting ve %19,58 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde ise %6,95 reyting ve %16,79 izlenme payı alarak iki kategoride birinci oldu.

Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki 145. Bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde #KuruluşOsman etiketiyle yer aldı.

Kuruluş Osman'ın 145. Bölümü'nde; Osman Bey cihan devleti olma yolunda atacağı adımlar için harekete geçerek tekfurlardan vergi, sadakat ve birlik isteyerek Türk'ün himayesi altına girmeler gerektiğini söyledi. Tekfurlar, Osman Bey'in bu talebine karşı çıktığında ise Osman Bey, Moğol tehlikesine karşı kendisinin koruyucu bir kalkan olduğunu vurgulayarak "Sizi Moğol'un gazabından koruyan devlet benim! Şarktan gelen zulme bu vakte kadar ben karşı koydum. Bizans'a gösterdiğiniz hürmeti bundan gayrı bize göstereceksiniz. Ben de sizin ahalinizi koruyacağım!" şeklinde karşılık vererek kendisinin yanında durmayı seçen tekfurları Yenişehir'e davet etti. Orhan ve Holofira'nın Moğol'un elinde olduğunu öğrenen Bala Hatun, Fatma Hatun ve alplar yola çıkarak Orhan ve Holofira'yı Moğollar'ın elinden kurtardılar. Mehmet Bey, Alaeddin ve Gonca'yı bir arada görünce deliye dönüp Alaeddin Bey'e saldırdı, ikilinin arasında büyük bir kavga yaşandı. Holofira'nın teyzesi Olivia, Yakup Bey'i ardına alarak Yenişehir Sarayı'nı bastı. Holofira'nın kararı ise teyzesiyle beraber Yenişehir'den ayrılmak oldu. Osman Bey'in önünü kesmek isteyen Karacelasun kirli oyununu başlatıp Uraz Bey'in obasını bastı. Görklü Han ise Yenişehir kapılarına dayandı ancak Bala Hatun ve alplar yurtlarını canı pahasına korudu. Osman Bey, intikam yeminleri ederek Moğol'a karşı hamle yaptı.