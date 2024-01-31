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HABERLER 15 yaşındaki genç kızı Esra Erol buldu

15 yaşındaki genç kızı Esra Erol buldu

GİRİŞ TARİHİ:  31.01.2024, 15:23
15 yaşındaki genç kızı Esra Erol buldu

Günlerdir izleyenleri ekran başına kilitleyen konuda mutlu son! Güzel haberi canlı yayında Esra Erol verdi.

Esra Erol peşini bırakmadı.15 yaşındaki Z.Y. bulundu.

"Torunum kaçırıldı." diyerek Esra Erol'da programına başvuran Yüksel hanım, 15 yaşındaki Z.Y'nin bir çocuk babası 35 yaşındaki Doğan Gözler tarafından kaçırdığını söyleyerek Esra Erol'dan yardım istedi.

Esra Erol peşini bırakmadı, Doğan Gözler tutuklandı.

Yüksel Hanım Doğan Gözler'in bunu intikam için yaptığını ifade etti. 15 yaşındaki Z.Y'nin bulunması için gelen ihbarı tek tek değerlendiren Esra Erol, haftalar süren aramalardan sonra Z.Y. ve Doğan Gözler Emniyet ekipleri tarafından bulundu. Gaziantep'te yakalanan 35 yaşındaki Doğan Gözler genç kızı alıkoymaktan tutuklandı.

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