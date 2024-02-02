Ali, planıyla Seyfi’yi alt etti!

Sevilen dizi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 41. Bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları’nın bu bölümünde Ali'nin, Seyfi'ye kurduğu zekice bir oyun, hem Çelik Komutan'ın evini kurtardı hem de Barbaros'un özgürlüğüne kavuşmasını sağladı.

'Ateş Kuşları'nın 41. Bölümünde Seyfi, Ateş Kuşları'na Barbaros'un nezaretten kurtarılmasının tek yolunun mahalleden uzaklaşması olduğunu söyledi. Seyfi, Barbaros'u dışarı çıkarmak için Çelik'ten evini istedi, bunu üzerine Ali ve Gülayşe, Çelik'i dahil ederek büyük bir plan yaptı. Plana göre, Tefeci Necmi'ye giden Ali ve Barbaros; Seyfi'nin kentsel dönüşüm projesinden kazanacağı yüklü para miktarını Necmi'den sakladığını söylediler. Bu bilgi karşılığında Necmi'den elindeki tüm senetleri istediler, böylelikle Kara'nın tefeciye olan borcu sıfırlanmış oldu. Plana göre Necmi, Seyfi'den Çelik'in evini alacaktı, karşılığında ise Barbaros'un el koyduğu senetleri geri alabilecekti. Ali'nin tıkır tıkır işleyen planı sayesinde Çelik Komutan'ın evi kentsel dönüşümden kurtarıldı ve Ateş Kuşları'nın mahalledeki yeri sağlamlaştı.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 41. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.