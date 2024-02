Malhun Hatun’un hac rüyası!

‘Kuruluş Osman’ın 147. Bölümünde Malhun Hatun, gördüğü bir rüya sonrası kafa karışıklığı yaşadı. Hac yoluna çıkıp çıkmamak konusunda kararsız kalan Malhun Hatun’a, Yunus Emre, yol gösterdi.

Kuruluş Osman'ın 147. Bölümünde Malhun Hatun, rüyasında kendisini ihramlı bir şekilde, Hac yolunda çağırılırken gördü. Rüyasında bir yanda Hac yoluna çağırılırken, diğer yanda ise Moğollar'ın baskınını gören Malhun Hatun, Hacca gidip gitmemek konusunda kararsız kaldı. Osman Bey, Yenişehir'de zorlu bir savaşın eşiğinde olsalar da kararı ne olursa olsun Malhun Hatun'u destekleyeceğini söyledi. Kafası karışıkken yolu Yunus Emre'yle kesişen Malhun Hatun, Yunus Emre ile karşılaşmasının bugüne kısmet olduğunu söyledi. Yunus Emre ise, "Görmek de nasiptir, görülmek de. Nasipsiz ot dahi bitmez. Yol da gidilmez. Nasibinde yola gitmek var ise hiçbir kuvvet seni o yoldan alıkoyamaz." dedi. Gördüğü rüyayı anlatan ve kararsız olduğunu dile getiren Malhun Hatun'un sözleri üzerine Yunus Emre, "Her hayırda bir şer, her şerde bir hayır vardır. Yola çıkmadan bilemezsin. Sen Hac yolu dersin, Hac yolu aşk yoludur. O uğurda bir imtihan var ise o da lütuftur." dedi. Malhun Hatun, imtihana razı olduğunu ancak o yola layık olup olmadığını sorgularken, Yunus Emre, bir cevap arıyorsa bunu yüreğine sorması gerektiğini söyledi. Kendisini o ihramın içinde gördükten sonra Kabe'den başka her yerin ona gurbet olduğunu söyleyen Malhun Hatun, Hacc'a gitme kararı kaldı.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 147. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.