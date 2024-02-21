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HABERLER Ankaragücü - Fenerbahçe ZTK çeyrek final maçı ne zaman, hangi kanalda?

Ankaragücü - Fenerbahçe ZTK çeyrek final maçı ne zaman, hangi kanalda?

GİRİŞ TARİHİ:  21.02.2024, 16:07
Ankaragücü - Fenerbahçe ZTK çeyrek final maçı ne zaman, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük heyecan devam ediyor. ZTK çeyrek final maçında Ankaragücü'nün konuğu Fenerbahçe oluyor. Ankaragücü-Fenerbahçe maçı ne zaman, nerede oynanacak? Karşılaşma hangi kanaldan yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Geçen sezonun kupa şampiyonu Fenerbahçe Ankaragücü'nün konuğu oluyor. Ankaragücü - Fenerbahçe ZTK çeyrek final maçı 27 Şubat Salı günü oynanacak. ZTK'da ilk çeyrek finalistin belirleneceği maç Ankara Ermayan Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak.

Türkiye Kupası'nda 22 yıl sonra çeyrek finale kalma sevinci yaşayan Ankaragücü, 24 Erzincanspor'u 5-1 mağlup ederek ikinci turu geçmeyi başardı. Fenerbahçe ise Gaziantep FK deplasmanında 2-0'lık galibiyetle turun kapısını açtı.

İki sarı lacivertli ekip, Ankara'da oynanacak maçta turu geçen taraf olmak için yoğun çaba harcayacak.

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