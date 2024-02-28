Osman Bey’in büyük planı

‘Kuruluş Osman’ın nefesleri kesen 150. Bölümünde Osman Bey, Kite Kalesi’nde Kayı sancağının dalgalanması için büyük bir plan yaptı.

Kuruluş Osman'ın 150. Bölümünde Osman Bey, büyük bir savaşa girdiklerinin farkındadır. İmren Tegin'i yanıltacak bir oyun kuran Osman Bey, Atranos'u fetheder gibi görünüp Kite'ye yürümenin planlarını yaptı. Osman Bey, "Devletler intikam almazlar, yalnızca adaleti sağlarlar. Biz Atranos'u intikam için almayacağız, hatta Atranos'u şimdilik almayacağız çünkü Bursa'dan gelen askerler evvela Kite'nin üstünden geçecektir. Kite epey mühim bir konumdadır. Onlar Atranos'u alacağımızı sanırlar ama biz Kite'ye yüreyeceğiz!" Osman Bey, İmren Tegin tarafından şehit edilen Bayındır Bey'in intikamını alır gibi yapması için Gündüz Bey'i hedef şaşırtmak amaçlı Atranos'a gönderdi. İmren Tegin ise Atranos'un kuşatılacağını düşünerek hamlelerini yaptı.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 150. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.