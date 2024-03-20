Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun Ramazan ayı boyunca canlı yayınla ekrana gelen İftar ve Sahur programı, her yıl olduğu gibi bu yılda da izleyicilerle dolup taşmaya devam ediyor.

Dün akşam (19 Mart) yayınlanan Nihat Hatipoğlu ile İftar programı yine izleyicilerle dolup taştı. Dünkü yayınında ise Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri vardı. Salonu dolduran gençler okulda oluşturdukları "Hafızlar Ezgi Grubu" adıyla "Hoş Geldin Ramazan" isimli şarkılarını seslendirdiler. Yayına gelen izleyicileri selamlayıp hal hatır soran Hatipoğlu çok geçmeden merak edilen soruları almaya başladı.

İlk soru Hamza Emir'den geldi. "Günah işleyen biri dinden çıkıp tekrar dine dönerse günahları ve sevapları sıfırlanır mı?" diye sordu. Hatipoğlu "büyük günah işleyen biri günah işlemiş olur ama dinden çıkmaz. Dinden çıkması için o günahı meşru sayması gerekir. Örneğin kumar oynuyordur bu günahtır. Ama o kumar oynamayı günah değil, kimse bunu yasaklayamaz Allah da yasaklamadı derse Allah'ın kuralını çiğnediği için değil inkar ettiği için dinden çıkar. Sonra tövbe eder Allah onu affeder, yeniden Müslüman olur. O güne kadar kıldığı namazlar tuttuğu oruçlar sıfırlanır mı işte o konu hakkında farklı görüşler var. Bir görüş gideceğini söylerken bir başka görüşte o iyiliklerin yeniden geleceğini söylüyor. Bu kısmı tartışmalı bir konu." diyerek yanıtladı.