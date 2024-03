Yaban Çiçekleri zengin kadrosuyla göz dolduruyor

Türkiye’nin en başarılı kadın tiyatro oyuncularından Tilbe Saran ve genç oyuncu Bige Önal’ın kadrosunda yer aldığı Yaban Çiçekleri izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor.

Yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği, kreatif danışmalığını Zeynep Günay'ın yaptığı atv'nin iddialı yeni dizisi "Yaban Çiçekleri'nde yer alan oyunculardan Tilbe Saran ve Behice'ye hayat veren Bige Önal, projeyi ve yeni karakterlerini anlattılar.

"Öykü, bütün hayatını sorgulayacak bir etkileyici başlangıçla açılıyor"

Hikayeyi çok fazla ipucu vermeden özetleyen Tilbe Saran şunları paylaştı; "Yaban Çiçekleri ilk bölümden çok güçlü bir parçalanma ile başlıyor. Ben Ataman ailesinin annesi Nurten'e hayat veriyorum. Nurten'in kendini güvende hissettiği dünyası hiç beklemediği bir an ve şekilde yıkılıyor. Bildiği, tanıdığı her şeyi kaybediyor. Öykü, bütün hayatını sorgulayacak bir etkileyici başlangıçla açılıyor. Bende nasıl gelişeceğini merakla bekliyorum." Role hazırlık sürecini ise bu şekilde özetledi; "Kreatif danışmanımız olarak Zeynep Günay ve yönetmenimiz Aydın bulut ile çalıştık karaktere. Zeynep benim hep çalışmak istediğim bir isimdi zaten. Birlikte konuşarak karakteri oluşturduk. Nurten, doğal yaşayan, doğa ile iç içe olmayı seven bir kadın. Güçlü bir kadın çocuklarına sahip çıkan ayakları yere basan etrafı tarafından saygı duyulan bir kadın onu oynamayı sevdim. Umarım izleyici de sever."

"İnsanı hemen içine alan, farklı, kendine ait bir dili ve karakterleri olan bir iş bekliyor."

Behice karakterini okur okumaz sevdiğini anlatan Bige Önal, hikayeyi şöyle aktardı; "Kılıç ve Ela'nın tam ortasında duran sürprizli bir karakter diyebilirim. Hamleleri ile dengeleri değiştirebiliyor. Güçlü bir karakter oluşu ve hikayenin anlatım şekli beni projeye çekti."

Hazırlık sürecine dair ise şunları paylaştı; "Uzun zamandır televizyona iş yapmıyordum ama hikaye beni heyecanlandırdı. Karakteri tanımak üzerine çalıştım, onun dinleyebileceği müzik listeleri yaptım. Ayrıca sette yönetmenlerimizle fikir alışverişi ve provalar yaparak karakteri hep birlikte inşa ettik."

Güçlü oyuncu kadrosu insanı hemen içine alan etkileyici hikayesiyle Yaban Çiçekleri 25 Mart'ta atv'de.