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HABERLER Mutfak Bahane Cuma finaline sevilen sunucu Nur Viral damga vurdu!

Mutfak Bahane Cuma finaline sevilen sunucu Nur Viral damga vurdu!

GİRİŞ TARİHİ:  29.03.2024, 16:10 GÜNCELLEME TARİHİ:  29 Mart 2024 Cuma, 16:11
Mutfak Bahane Cuma finaline sevilen sunucu Nur Viral damga vurdu!

Hafta içi her gün saat 14.00’te atv ekranlarında yayınlanan, Derya Taşbaşı’nın sunduğu Mutfak Bahane’de, gelinler şampiyon olmak için kıyasıya yarışıyor.

Sevilen sunucu Nur Viral final gününde gelinler ve kayınvalideleri teftiş etti. Puanlama sırasında yaptığı yorumlar ile beğeni toplayan sunucu herkese adil bir puanlama yaptı. Sevilen sunucu gelinlerinin gençliğini kıskanan kayınvalideler içinde güzellik sırları vermeyi ihmal etmedi.

1 MİLYON 100 BİN TL'LİK DÜĞÜN

Buse ve Metehan'ın lüks düğünleri günlerdir herkesin merak konusuydu.

Gelinlik ve düğün masrafları dudak uçuklatan düğünün görüntüleri merakla izlendi. Dillere destan düğünün görüntüleri herkesi şaşırttı. Yüksek bütçeli düğünü beğenmeyen gelinler Buse'yi kızdırdı.

SEDA'NIN HİKAYESİ HERKESİ GÖZYAŞLARINA BOĞDU

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YARI FİNAL ŞAMPİYONUN BELİRLENMESİNE BİR HAFTA KALA YARIŞMAYA KİM VEDA ETTİ?

Her bir puanın önemi biraz daha artarken gelinler arasındaki rekabet kızıştı

Final günü bir anda stüdyodan çıkan Buse ve Metehan çifti mi yoksa düşük puan alan Gülay ve Levent çift mi elendi? Yarışmaya kimlerin veda edeceği ise pazartesi günkü yeni bölümde açıklanacak.

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