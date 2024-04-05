Mutfak Bahane’de yarı final şampiyonu kim oldu?

Hafta içi her gün saat 14.00’te atv ekranlarında yayınlanan, Derya Taşbaşı’nın sunduğu Mutfak Bahane’de, gelinler şampiyon olmak için kıyasıya yarışıyor.

Yarı final şampiyonu belli oluyor. Haftalardır süren kıyasıya rekabetin sonuna gelindi. Gelinler ve kayınvalideleri 30 bilezik için haftalardır mücadele ediyor. Yarı final unvanını almak için final günü ekstra ter döken gelinler gözyaşlarına boğuldu. Her bir puanın önemli olduğu final gününde büyük yarışı kim tamamladı?

FENOMEN GELİN SEDA'DAN BÜYÜK TEPKİ

Eşi Harun'dan 1 puan alan Seda gözyaşlarına boğuldu. "15 cm topuklu ayakkabı üstünde yemek yapıyorum'' diyerek ayakkabılarını fırlatan gelin herkesi şaşırttı.

GAMZE VE AKIN ARASINDA BÜYÜK YÜZLEŞME

Defalarca boşanmanın eşiğinden dönen çift sorunlarını çözebilecek mi?

AKIN'IN ABLASINDAN GELEN TELEFON HERKESİ ÜZDÜ

Annesiz geçirdikleri zor yılları, Akın'ın Gamze'yi ne kadar sevdiğini dile getiren Simge Hanım, kardeşi ve gelininin arasını düzeltmeye çalıştı.

YARI FİNAL ŞAMPİYONU SEDA OLUYOR

Emeklerinin karşılığını alarak yarı final şampiyonu unvanına ve 30 bileziğe kavuşan Seda, sevinç gözyaşlarına hakim olamadı. Kazandığı bileziklerden kayınvalidesine de veren Seda yarı finali başarı ile tamamladı.