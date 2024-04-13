Bayram coşkusu Mutfak Bahane’de yaşandı!

Hafta içi her gün saat 14.00’te atv ekranlarında yayınlanan, Derya Taşbaşı’nın sunduğu Mutfak Bahane’de, gelinler şampiyon olmak için kıyasıya yarışıyor.

TÜRK HALK MÜZİĞİNİN SEVİLEN İSMİ MARAL, MUTFAK BAHANE'DE

Sevilen sanatçı final günü en güzel parçalarıyla gelin ve kayınvalidelere bayram coşkusu yaşattı. Evinin kapılarını Mutfak Bahane 'ye açan Maral, hayatının hiç bilinmeyenlerini ilk kez paylaştı. Sevilen sanatçı Maral, verdiği puanlar ile kimi hafta şampiyonu yaptı?

GİZLİ KAMERA KAYDI İLE YARIŞMAYA VEDA EDEN GELİN KİM?

Seda ile birlikte yaptığı konuşmaların ortaya çıkmasıyla Gülay, yarışmayı bırakmak zorunda kaldı. Görüntüleri izleyen Levent, eşi ve annesini de alarak yarışmadan çekildi. Eşine konuşmalarından dolayı çok sinirlenen Levent, final günü arkasına bakmadan gitti.

YEMEK YETİŞTİRME TELAŞI KAZA İLE BİTTİ

Yemeğini yetiştirmeye çalışan Seda, kazaya sebep oldu. Süresinin azalmasına panikleyen Seda, Derya Taşbaşı'nın kızgın yağ ile yanmasına sebep oldu. Küçük bir yanık ile kazayı atlatan Derya Hanım herkesi korkuttu.

FİNAL GÜNÜNE DAMGA VURAN BÜYÜK İDDİA

Seda ve Gamze arasındaki rekabet iddialaşmaya kadar gitti. İki gelin Harun'un puanlaması üzerinden iddiaya girdi. İddiayı kaybeden gelin hafta finalini kazanması halinde 15 bileziği rakibine verecekti. Seda hem iddiayı kaybetti hem de bilezikleri kazandı. Fenomen gelin kendi elleri ile rakibi Gamze'ye bilezikleri vermek zorunda kaldı. Kayınvalidesi Gül Nigar'ın itirazları ile sözünden dönen gelin rakiplerinin diline düştü. Burcu ve Candaş en düşük puanı alarak yarışmaya veda eden ikinci masa oldular.