Candaroğlu Ahmet Bey’in talihsiz sonu!

‘Kuruluş Osman’ın nefesleri kesen 156. Bölümünde Candaroğlu Ahmet Bey’in Tatar lideri Ulcay tarafından öldürülmesi çok konuşuldu.

Kuruluş Osman'ın 156. Bölümünde Melike Hatun ve İbrahim Bey, Gonca Hatun'un nişanlısı olan oğulları Ahmet'le birlikte Kayı Obası'na geldi. Orhan Bey ve Elçim Hatun'un düğünleri esnasında ortadan kaybolarak Gonca Hatun'u kaçırmaya giden Alaeddin Bey, Gonca'nın tutulduğu kafesli çadıra gittiğinde hiç beklemediği bir olay yaşandı. Gonca'nın çadırdan çıkarıldığı ana şahit olan Ahmet Bey ve Alaeddin Bey arasında yaşanan arbedede Alaeddin Bey, "Senin o dilini koparırım Ahmet! Gönlünde başkası olan hatuna göz koymak er işi midir?" diyerek kendisiyle bir er gibi dövüşmesini istedi. Ahmet'i bayıltan Alaeddin, Gonca'yı yanına alarak çadırdan çıktı. Çadırda tek başına kendi kendine ayılan Ahmet, karşısında Ulcay'ı buldu. Çadırı terk etmek isteyen Ahmet'e saldıran Ulcay ise Ahmet'in göğsüne hançerini saplayarak onun canına kıydı. Kayı, Candaroğlu ve Germiyanoğlu Beylikleri arasında yaşanacaklar seyirci tarafından merak konusu oldu.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 156. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.