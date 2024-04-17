Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı ne zaman? MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maç heyecanı başladı. Ankaragücü ile Beşiktaş’ın karşı karşıya geleceği yarı final maçına sayılı günler kaldı. Futbolseverlerin merakla beklediği Ziraat Türkiye Kupası ne zaman? MKE Ankaragücü ile Beşiktaş maçı hangi kanalda? Detaylar haberimizde…

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ve Galatasaray kupaya veda ederken Beşiktaş, Ankaragücü, Trabzonspor ve Fatih Karagümrük yarı finale kalmıştı. 4 takım arasına iki maç üzerinden oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı finali için nefesler tutuldu. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile MKE Ankaragücü arasında oynanacak maçın detayları merak konusu oldu.

Ankaragücü - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası ne zaman?

MKE Ankaragücü ve Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı 23 Nisan Salı günü 20.30'da gerçekleşecek. Merakla beklenen Ankaragücü - Beşiktaş maçı atv'den naklen yayınlanacak. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak Ankaragücü ve Beşiktaş maçı 20.30'da başlayacak. Merakla beklenen Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçını futbolseverler atv'den canlı izleyebilecek.

Yarı finalin diğer bir mücadelesi Trabzonspor - Karagümrük maçı ise 24 Nisan'da yapılacak. Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelelerinin ardından kazanan takımlar, kupayı müzesine götürmek için Ziraat Türkiye Kupası final maçında mücadele edecek.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçı, 23 Nisan Salı günü 20.30'da atv'de…