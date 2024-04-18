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HABERLER Hiç görmediği annesine Esra Erol kavuşturdu

Hiç görmediği annesine Esra Erol kavuşturdu

GİRİŞ TARİHİ:  18.04.2024, 21:09
Hiç görmediği annesine Esra Erol kavuşturdu

Esra Erol’da Türkiye’de bir ilk yaşandı! Öldü sandığı annesi, teyzesi çıktı.

17 günlük bebekken Antalya'da Hüseyin Dere aracılığıyla evlatlık verilen 26 yaşındaki Uğur, biyolojik ailesini bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi. Uğur hikayesini anlattı, Türkiye gözyaşlarına boğuldu.

Uğur'u evlatlık veren Hüseyin Dere yayına bağlanarak, "Uğur'un annesinin adı Burçin" dedi. Gerçekleri tek tek anlattı. Yayına ihbar yağdı. Bir ihbarcı, "Uğur'un annesi Burçin öldü" dedi. Uğur gözyaşlarına boğuldu. Ancak gerçekler farklıydı. Esra Erol büyük gizemin peşini bırakmadı. Adım adım ipuçlarını izledi. 26 yıllık yılan hikayesine dönen sırrı çözdü!

26 yıllık mucize gerçek oldu! Esra Erol, Uğur'u geçmişine kavuşturdu
Uğur'un "öldü" denilen annesinin aslında teyzesi olduğu ortaya çıktı."Hiç değilse annemin mezarını göreyim" diyen Uğur'un annesi ise hayattaydı. Esra Erol, annesini ölen teyzesi zanneden Uğur'u gerçek annesi Banu'ya kavuşturdu. Stüdyoda mutluluk gözyaşları sel oldu. Banu hayat hikayesini anlattı, Türkiye şoke oldu… Evlatlarından zorla koparılan Banu "İlk çocuğumu da bulmak istiyorum." dedi… Esra Erol mucizelere mucize ekledi! Uğur'un kardeşini ve kuzenini de buldu!

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