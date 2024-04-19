Sare ve Zıpkın’ın mutlu günü!

Ateş Kuşları’nın yüzü gülüyor

Sevilen dizi 'Ateş Kuşları', atv ekranındaki 51. Bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları'nda Sare ve Zıpkın nişanlandı.

'Ateş Kuşları'nın 51. Bölümünde Sare ve Zıpkın'ın nişanı, Çelik Komutan'ın "Meyvesi en tatlı tohum, aşktır şu cihanda… Düşmeyiversin gönüle sevda olur filizlenir hemen… Bulursa şayet gönül eşini, bırakmamalı, sımsıkı sarılmalı ona. İki farklı kökten tek bir ruha, tek bir bedene yoğurulmalı aşk… Yusuf'um ve Sare kızım, bir imtihan yaşadınız ama kopmadınız birbirinizden. Tutuşmuş, yanmış o aşkla kalpleriniz…" sözleriyle başladı. Çelik Komutan, Zıpkın'ın annesi ve babasından yadigar yüzükleri Sare ve Zıpkın'a takarken, ikilinin sözünü Çelik ve Hacı beraber kesti. Tüm Ateş Kuşları Sare ve Zıpkın'ı tebrik ederken herkes birbirine sarılıp bu mutlu günü kutladı.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 51. Bölümü seyirciden yoğun ilgi gördü.