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Kim Milyoner Olmak İster?
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HABERLER Kim Milyoner Olmak İster’de cevabı merakla beklenen “Çin’de, 1958-1962 arasında, öldürülmesi için seferberlik düzenlenen dört hayvan” sorusu…

Kim Milyoner Olmak İster’de cevabı merakla beklenen “Çin’de, 1958-1962 arasında, öldürülmesi için seferberlik düzenlenen dört hayvan” sorusu…

GİRİŞ TARİHİ:  21.04.2024, 22:25
Kim Milyoner Olmak İster’de cevabı merakla beklenen “Çin’de, 1958-1962 arasında, öldürülmesi için seferberlik düzenlenen dört hayvan” sorusu…

Ekranların en çok kazandıran yarışması Milyoner’de bu hafta Özbekistan doğumlu 19 yaşındaki genç yarışmacı Sibel Asalıoğlu, başarılı performansı ile dikkat çekti.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ikinci sınıf öğrencisi olan başarılı isim Sibel Asalıoğlu, sorulara doğru cevap vererek dokuzuncu soruya ulaştı. Milyonların seyrettiği yarışmada sempatik tavırları ile dikkat çeken yarışmacı Sibel Asalıoğlu, 200 bin lira değerindeki soruya geldi. Dokuzuncu soru, öldürülmesi için seferberlik düzenlenen dört hayvan ile ilgiliydi.

Cevabı merakla beklenen 200 bin TL değerindeki o soru!

Çin'de, 1958-1962 arasında, öldürülmesi için seferberlik düzenlenen dört hayvan hangisidir?

A: Sivrisinek, sinek, fare, serçe

B: Çekirge, kurbağa, yılan, karga

C: Eşek arısı, gelincik, panda, leylek

D: Karınca, domuz, tavşan, güvercin

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