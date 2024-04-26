Yeni nesil yarışma “Alan” çok yakında atv ekranlarında! Alan yarışmasına nasıl başvurulur?

Ekranların izlenme rekorları kıran yeni nesil yarışması “Alan” yakında atv’de başlıyor. Peki, Alan yarışması ne zaman başlıyor? Yarışmanın kuralları neler ve büyük ödül ne kadar? Alan yarışmasına dair merak edilenler haberimizde…

Alan yarışması Hollanda, İspanya, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Almanya, Ukrayna, Macaristan'dan sonra şimdi de Türkiye'de seyircisi ile buluşacak. Ekranların en çok izlenen yarışmalarından "Alan", atv ekranından yayınlanacak. "Rakiplerini ele, alanını genişlet ve sona kalıp büyük ödülü al!" sloganıyla yarışmacılarını bekleyen program, yakında atv'de.

Alan yarışması kuralları

Alan yarışmasında 100 kişi içerisinden sistemin rastgele seçtiği bir yarışmacı çevresinde bulunan rakiplerinden birini seçerek düello yapacak. Rakibinin kategorisinde gerçekleşecek düelloda, 45'er saniyesi olan yarışmacılar ağırlıklı olarak görseldeki kişi veya nesneyi bilmeye çalışacak. Doğru cevap verildiğinde sıra rakiplerine geçerken yanlış cevap verilirse doğru cevap verene kadar aynı görsel ekranda kalmaya devam edecek. "Pas" denildiğinde ise sürelerinden 3 saniye eksilecek ve yeni bir görsel ekrana gelecek. Süresi biten yarışmacı elenerek yarışmadan ayrılacak. Kazanan kişi düelloyla devam etmek isterse alanındaki rakiplerinden birini daha seçecek ve yeni bir düello başlayacak. Yendiği rakibinin alanını da kazandığı için düello için seçebileceği rakip dolayısıyla da kategori sayısı artmış olacak. Yarışmacının devam etmesi kendi avantajına olacak. Çünkü günün sonunda en büyük alana sahip olan yarışmacı 100 bin TL kazanacak. En fazla yarışmacıyı eleyen kişi günün birincisi olacak. Devam etmek istemezse alana geri dönecek. Eğer düelloyu kazanan kişinin kategorisinde yarışılmışsa kazanan kişi elenen kişinin kategorisini alarak yarışmaya devam edecek.

Alan yarışmasına nasıl başvurulur? Büyük ödül ne kadar?

Bir bilgi yarışması olduğu kadar strateji yarışması da olan Alan'da büyük ödül 1 milyon lira! Atv ekranlarında olacak yarışmaya başvurular, atv.com.tr adresinden gerçekleştirilebilecek.

Alan yarışması sosyal medya hesapları:

Alan yarışmasını, sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.

Alan yarışması instagram adresi: @alanyarismasi

Alan yarışması facebook adresi: Alan Yarışması

Alan yarışması twitter adresi: @alanyarismasitv

Alan yarışması tiktok adresi: @alanyarismasi

Yeni nesil yarışma Alan başvuru formu için tıkla! Alan çok yakında atv'de…