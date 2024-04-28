Milyoner’de İspanyolca tercümanlık yapan Aydın Takmaz’a sorulan "Hangi ülkede İspanyolca konuşan kişi sayısı daha fazladır?" sorusu…

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumu ile atv ekranına gelen Kim Milyoner Olmak İster?’e bu hafta yeminli tercüman Aydın Takmaz damga vurdu. İngilizce, Portekizce ve İspanyolca tercümanlık yapan Aydın Takmaz’a sorulan “Hangi ülkede İspanyolca konuşan kişi sayısı daha fazladır?” sorusunun cevabı merak konusu oldu.

7'den 70'e herkesi atv ekranına kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta Amerika'da Uluslararası İşletme okuyan Aydın Takmaz yarıştı. Portekizce, İspanyolca ve İngilizce tercümanlık yapan Aydın Takmaz, verdiği doğru yanıtlar ile dokuzuncu soruya ulaştı.

Aydın Takmaz 200 bin TL değerindeki "Yürürlükte olan Türk Medeni Kanununa göre, iki çocuklu ebeveynden biri vefat ettiğinde, normal şartlarda mirasın sağ olan eşe ve çocuklara kanunen nasıl olacak şekilde paylaştırılması gerekir?" sorusuna "Yüzde 25'i eşe, yüzde 75'i çocuklara" şeklinde cevap verdi.

Başarılı performansı ile heyecanlandıran yarışmacı Aydın Takmaz, 300 bin TL değerindeki onuncu soruya geldi. İspanyolca tercümanlık yapan Aydın Takmaz'a sorulan 300 bin lira değerindeki İspanyolca sorusu herkesi ekrana kilitledi.

Milyoner'de 300 bin liralık soru...

Hangi ülkede İspanyolca konuşan kişi sayısı daha fazladır?

A: Meksika

B: ABD

C: Arjantin

D: İspanya

Doğru Cevap: Meksika

Sorunun cevabını izlemek için...

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla "Kim Milyoner Olmak İster?" her Pazar 20.00'de atv'de!