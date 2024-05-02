Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı ne zaman? Beşiktaş - MKE Ankaragücü rövanş maçı hangi kanalda?

Kupa heyecanı sürüyor. MKE Ankaragücü ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı 23 Nisan'da oynandı. MKE Ankaragücü, sahasında ağırladığı Beşiktaş ile 0-0'lık skorla berabere kaldı. MKE Ankaragücü ile Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçından golsüz ayrılması üzerine gözler, rövanş maçına çevrildi. İki takımın taraftarlarının merakla beklediği Beşiktaş – MKE Ankaragücü rövanş maçı 7 Mayıs'ta gerçekleşecek. Beşiktaş – MKE Ankaragücü'nün karşı karşıya geleceği heyecanlı maç, Tüpraş Stadı'nda oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı hangi kanalda?
Beşiktaş ve MKE Ankaragücü Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı 7 Mayıs Salı günü gerçekleşecek. Merakla beklenen Beşiktaş – MKE Ankaragücü rövanş maçı 20.30'da başlayacak. Futbolseverler, Beşiktaş – MKE Ankaragücü Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçını atv'den canlı izleyebilecek. Kupa heyecanı atv'de…
Beşiktaş - MKE Ankaragücü arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı 7 Mayıs Salı 20.30'da atv'de…