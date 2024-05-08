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HABERLER ZTK yarı finali nefesleri kesti, yine en çok izlenen atv oldu

ZTK yarı finali nefesleri kesti, yine en çok izlenen atv oldu

GİRİŞ TARİHİ:  08.05.2024, 10:52 GÜNCELLEME TARİHİ:  08 Mayıs 2024 Çarşamba, 10:56
ZTK yarı finali nefesleri kesti, yine en çok izlenen atv oldu

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçında karşı karşıya gelen, Beşiktaş – Ankaragücü maçı dün (7 Mayıs Salı) atv ekranlarından canlı yayınlanarak futbol severleri ekrana kilitledi. Karşılaşma nefesleri kesti, yayınlanan yüz program arasında birinci oldu.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçında karşı karşıya gelen, Beşiktaş – Ankaragücü maçı dün (7 Mayıs Salı) atv ekranlarından canlı yayınlanarak futbol severleri ekrana kilitledi. Karşılaşma nefesleri kesti, yayınlanan yüz program arasında birinci oldu.

Tüm Kişiler'de %6,14 izlenme oranı ve %16,70 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de %6,15 izlenme oranı ve %19,24 izlenme payı +20 ABC1'de ise %6,62 izlenme oranına ve %17,90 izlenme payına ulaşarak en çok izlenen program oldu.

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda finalde

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nın yarı final rövanş maçına MKE Ankaragücü'nü Tüpraş Stadyumu'nda konuk etti. Ankara'da 0-0 biten ilk maçın ardından sahasında MKE Ankaragücü'nü Ernest Muçi'nin 70. dakikada attığı golle 1-0 mağlup eden Beşiktaş adını finale yazdırdı.

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