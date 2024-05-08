ZTK yarı finali nefesleri kesti, yine en çok izlenen atv oldu

Tüm Kişiler'de %6,14 izlenme oranı ve %16,70 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de %6,15 izlenme oranı ve %19,24 izlenme payı +20 ABC1'de ise %6,62 izlenme oranına ve %17,90 izlenme payına ulaşarak en çok izlenen program oldu.
Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda finalde
Beşiktaş, Türkiye Kupası'nın yarı final rövanş maçına MKE Ankaragücü'nü Tüpraş Stadyumu'nda konuk etti. Ankara'da 0-0 biten ilk maçın ardından sahasında MKE Ankaragücü'nü Ernest Muçi'nin 70. dakikada attığı golle 1-0 mağlup eden Beşiktaş adını finale yazdırdı.