ZTK finali nefesleri kesti, yine en çok izlenen atv oldu

Ziraat Türkiye Kupası Final maçında karşı karşıya gelen, Beşiktaş – Trabzonspor maçı dün (23 Mayıs Perşembe) atv ekranlarından canlı yayınlanarak futbol severleri ekrana kilitledi. Karşılaşma nefesleri kesti, yayınlanan yüz program arasında birinci oldu.

Tüm Kişiler'de %9,71 izlenme oranı ve %25,86 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de %10,56 izlenme oranı ve %31,24 izlenme payı +20 ABC1'de ise %11,12 izlenme oranına ve %27,63 izlenme payına ulaşarak üç kategoride de birinci oldu.

Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın oldu

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve Ali Şansalan'ın düdük çaldığı maçı 3-2 kazanan Beşiktaş, kupanın sahibi oldu.