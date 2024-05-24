canli-yayin
CANLI YAYIN
Müge Anlı ile Tatlı Sert
13
BİLDİRİMLER
  • Aldatmak - 2. Fragman
    Aldatmak YENİ FRAGMAN
  • Aldatmak
    Aldatmak YENİ FRAGMAN
  • Kardeşlerim - 2. Fragman
    Kardeşlerim YENİ FRAGMAN
  • Kardeşlerim
    Kardeşlerim YENİ FRAGMAN
  • Aquaman / Yabancı Sinema
    Aquaman / Yabancı Sinema YENİ BÖLÜM
  • Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
    Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
    Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru YENİ BÖLÜM
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
  • Mutfak Bahane
    Mutfak Bahane YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
HABERLER ZTK finali nefesleri kesti, yine en çok izlenen atv oldu

ZTK finali nefesleri kesti, yine en çok izlenen atv oldu

GİRİŞ TARİHİ:  24.05.2024, 10:33
ZTK finali nefesleri kesti, yine en çok izlenen atv oldu

Ziraat Türkiye Kupası Final maçında karşı karşıya gelen, Beşiktaş – Trabzonspor maçı dün (23 Mayıs Perşembe) atv ekranlarından canlı yayınlanarak futbol severleri ekrana kilitledi. Karşılaşma nefesleri kesti, yayınlanan yüz program arasında birinci oldu.

Tüm Kişiler'de %9,71 izlenme oranı ve %25,86 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de %10,56 izlenme oranı ve %31,24 izlenme payı +20 ABC1'de ise %11,12 izlenme oranına ve %27,63 izlenme payına ulaşarak üç kategoride de birinci oldu.

Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın oldu

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve Ali Şansalan'ın düdük çaldığı maçı 3-2 kazanan Beşiktaş, kupanın sahibi oldu.

DİĞER HABERLER
ARAMA
CANLI YAYIN