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HABERLER atv ile Dubai Tv arasında dev iş birliği

atv ile Dubai Tv arasında dev iş birliği

GİRİŞ TARİHİ:  09.07.2024, 12:24
atv ile Dubai Tv arasında dev iş birliği

Kim Milyoner Olmak İster?

Dünyanın birçok ülkesinde gösterimde olan Kim Milyoner Olmak İster, Arap dünyası tarafından da ilgiyle izleniyor. Dubai Tv'de yayınlanan yarışmanın çekimlerine bu yıl Turkuvaz Medya ev sahipliği yapıyor.

Turkuvaz Medya, Dubai Tv için kapılarını açtı.

Turkuvaz Medya Binası stüdyolarında çekimleri süren yarışma için atv, Dubai Tv'ye teknik ekipman ve stüdyo desteği sağlıyor. Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster" yeni sezonda da atv ekranlarında olacak.

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