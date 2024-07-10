Cehennem Üçgeni filmi konusu nedir, oyuncuları kimdir? Cehennem Üçgeni TV'de ilk kez Çarşamba 20.00'de atv'de!

Jazz Boon'un yönetmenliğini üstlendiği 2019 yapımı olan Cehennem Üçgeni filmi TV'de ilk kez atv'de yayınlanıyor. Cehennem Üçgeni filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Cehennem Üçgeni hangi yıl çekildi? Detaylar haberimizde...

Cehennem Üçgeni filmi konusu nedir?

Üç polis memuru, görevleri sırasında rastladıkları birtakım bulguların işaret ettiği polis teşkilatındaki yolsuzluğu açığa çıkartmaya çalışırlar. Bu üç polis, kendi teşkilatlarının içinde var olan yolsuzluğu ortaya çıkartmanın yanı sıra, bir diğer zorlu mücadeleyi de aynı anda verirler; hangi meslektaşlarının güvenilir olduğunu keşfetmek. Yolsuzluğun pençesinde kıvranan bir teşkilat ve bu durumu değiştirmek için elinden geleni ardına koymayan üç polis memuru, adaleti sağlama konusunda ne pahasına olursa olsun mücadele etmeye kararlıdırlar.

Cehennem Üçgeni filmi oyuncuları kimler?

TV'de ilk kez atv'de yayınlanacak olan Cehennem Üçgeni filminin başrollerinde Louis Koo, Nick Cheung, Francis Ng yer alıyor.

Cehennem Üçgeni TV'de ilk kez Çarşamba 20.00'de atv'de!