Baysungur şehadete yürüdü

‘Kuruluş Osman’ın 169. Bölümünde Baysungur’un Sofia tarafından şehit edilmesi bölüme damga vururken, Baysungur’un şehadeti tüm obayı yasa boğdu. Osman Bey intikam yemini etti.

Kuruluş Osman'ın 169. Bölümünde Sofia, Osman Bey'e büyük bir darbe vurmak için harekete geçti. Baysungur ile karşı karşıya gelen Sofia, "Ben senin ecelinim! Çaşıtlarının hepsini geberttim. İstihbarat ağınızı bir bir çökerttim! Şimdi hepsi gibi sen de geberip gideceksin!" diyerek Baysungur'a saldırdı. Sofia, ağır yaraladığı Baysungur'u Osman Bey'in obasına gönderdi. Baysungur son sözlerini Osman Bey'in dizinde, ahalinin gözlerin önünde hareketsiz yatarak söyledi: "Şimdi Hakk'a yürürüm. Devletimiz var olsun. Yoluna bin Baysungur feda olsun." Kelime-i şehadet getirerek Hakk'ın rahmetine kavuşan Baysungur'un son sözleri tüm obayı yasa boğdu. Osman Bey, "And olsun şehidim! And olsun bunu edeni bulacağım." diyerek intikam yeminleri etti.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 169. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.