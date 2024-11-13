atv ekranındaki altıncı sezonunda da heyecanla izlenen, yayınlandığı her bölümle reytinglerin zirvesinde yer alan Kuruluş Osman, Youtube’da 10 Milyon aboneye ulaştı.

10 milyon aboneye sahip ilk Türk dizisi

Fragmanları ve videoları ile her hafta Youtube Türkiye'nin trend listelerinde yer alan Kuruluş Osman'nın YouTube'da 10 Milyon aboneye sahip ilk dizi kanalı oldu.

İzlenme süresi 820 milyon

'Kuruluş Osman' 10 Milyon abone sayısını geçerek diğer dizileri açık ara geride bırakmayı başardı. YouTube'daki resmi kanalında 820 Milyon izlenme süresine sahip olan dizi, platformun en çok ilgi gören içerikleri arasında yer alıyor.

Yapım ve proje tasarımı Bozdağ'a yapıma ait yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.