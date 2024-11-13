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HABERLER Mahir ve Canfeza konağa geldiler!

Mahir ve Canfeza konağa geldiler!

GİRİŞ TARİHİ:  13.11.2024, 11:13
Mahir ve Canfeza konağa geldiler!

Geçtiğimiz akşam (12 Kasım Salı) atv ekranlarında on birinci bölümüyle izleyicisiyle buluşan, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yapımını NGM’nin üstlendiği Bir Gece Masalı dün akşamın çok izlenen yapımları arasında yer aldı.

Kadrosu ve konusu ile büyük merak uyandıran Bir Gece Masalı, yayınlanan yeni bölümüyle sosyal medyada da büyük bir yankı uyandırdı. Canfeza ve Mahir aldıkları evlilik kararıyla herkesin hayatını etkileyecek bir yola girdiler…

11.Bölüm'de neler yaşandı?

Canfeza'yı bir kez daha Selim'in elinden Mahir kurtardı. Gizlice bahçede olanları izleyen Kürşat, Mahir'i vurmak üzere olan Selim'i etkisiz hale getirdi. Kürşat ile iş birliği yapmak zorunda kalan Mahir, Boris'den yani Raşit komiserden intikam almak; yaşattıklarının bedelini ödetmek için harekete geçti. Selim ise hastanede yaşam savaşı vermekteydi.

Asaf Bey'in konağı Mahir'in üzerine yapması evde herkesi şok etti.

Denizli'ye hikayelerinin başladığı yere giden Mahir ve Canfeza evlilik kararı aldı. Ancak Mahir, artık değiştiğini ve bunun aşk evliliği olmadığını artık sırf intikam için yaşadığını söyledi. Resmi olarak da evlenen ikili konağa geldi. Ancak bu kez Canfeza, Kilimci olarak değil Yılmaz soyadı ile konaktakilerin karşısına dikildi…

Bir Gece Masalı 12.Bölüm Fragmanı için tıklayın!

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