Sofia, Fatma Hatun’u kaçırdı

‘Kuruluş Osman’ın nefesleri kesen 170. Bölümünde, Osman Bey’in büyük düşmanı Sofia’nın Fatma Hatun’u kaçırması bölüme damga vurdu.

Kuruluş Osman'ın 170. Bölümünde Uç Pazar'da aşlardan sorumlu olan Fatma Hatun, hiç beklemediği bir anda Sofia ile burun buruna geldi. Fatma Hatun'u korumak isteyen bacıyanlar orada Sofia'nın adamları tarafından etkisiz hale getirilirken, Sofia ise Fatma Hatun'a saldırdı. "Yaşamak için yalvaracaksın! Seni kendi kanınla boğacağım! Sen maskenin ardına saklanmış bir korkaksın! Bir korkak gibi de öleceksin!" diyerek karşılık veren Fatma Hatun, Sofia'nın kılıcının darbesiyle bayıldı. Sofia'ya yardıma gelen adamları ise Fatma Hatun'u bir kilimin içine sararak Uç Pazar'dan kaçırdı.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 170. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.