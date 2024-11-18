canli-yayin
CANLI YAYIN
Esra Erol'da
9
BİLDİRİMLER
  • Kuruluş Osman - 2. Fragman
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Osman
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • Bir Gece Masalı
    Bir Gece Masalı YENİ FRAGMAN
  • Bir Gece Masalı
    Bir Gece Masalı YENİ FRAGMAN
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı İle Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Kim Milyoner Olmak İster?
    Kim Milyoner Olmak İster? YENİ BÖLÜM
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
HABERLER Bir Gece Masalı'nın yeni bölümünde Mahir ve Canfeza'yı neler bekliyor?

Bir Gece Masalı'nın yeni bölümünde Mahir ve Canfeza'yı neler bekliyor?

GİRİŞ TARİHİ:  18.11.2024, 11:41 GÜNCELLEME TARİHİ:  18 Kasım 2024 Pazartesi, 11:44
ABONE OL
Bir Gece Masalı'nın yeni bölümünde Mahir ve Canfeza'yı neler bekliyor?

Yeni bölümüyle izleyiciyle buluşacak olan Bir Gece Masalı'nda nefesler tutuldu. Selim, Mahir'in arabasına bomba düzeneği kurarken, Canfeza ise sevdiği adamın kalbini yeniden kazanmaya çalışır.

Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi Bir Gece Masalı, yine muhteşem bir bölümle atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Canfeza ile Mahir dünyaevine girerken, Selim intikam yeminleri eder. Kalbi duran Selim, Mahir'i yok etmek için yeni planını yapar. Mahir'in arabasına bomba yerleştiren Selim, Mahir'den istediği intikamı alabilecek mi?

Canfeza, Mahir'i yeniden kazanabilecek mi?

Geçmişin sır dolu gölgesinde filizlenen aşkta Canfeza, Mahir'in kalbini yeniden kazanmak için çabalar. Köşke alışması hiç de kolay olmayan Canfeza, Mahir'in gönlünü almak ister. Canfeza'nın konağa gelmesi evde deprem etkisi yaratır. Ferman ve Sevde evi terk eder. Senaryosunu Eda Tezcan kaleme aldiği dizinin, yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Bir Gece Masalı'nda Burak Deniz (Mahir Yılmaz), Su Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza Kilimci), Gürkan Uygun (Kürşat Kilimci), Mesut Akusta (Raşit Kara), Rüçhan Çalışkur (Afet Yılmaz), Kenan Bal (Asaf Yılmaz), Yıldız Kültür (Ezra Nene), Özlem Türkad (Süreyya Yılmaz), Eren Vurdem (Selim Allame), İrem Altuğ (Sevde Yılmaz), Kerem Aslanoğlu (Ferman Yılmaz), Emel Çölgeçen (Gülizar Yılmaz) ve Nazan Diper (Maviş Dadı) rol alıyor.

Yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen Bir Gece Masalı'nın 12. Bölümünde neler olacak? Bir Gece Masalı yeni bölümleriyle her Salı 20.00'de atv'de

DİĞER HABERLER
ARAMA
CANLI YAYIN