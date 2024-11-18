Bir Gece Masalı'nın yeni bölümünde Mahir ve Canfeza'yı neler bekliyor?

Yeni bölümüyle izleyiciyle buluşacak olan Bir Gece Masalı'nda nefesler tutuldu. Selim, Mahir'in arabasına bomba düzeneği kurarken, Canfeza ise sevdiği adamın kalbini yeniden kazanmaya çalışır.

Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi Bir Gece Masalı, yine muhteşem bir bölümle atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Canfeza ile Mahir dünyaevine girerken, Selim intikam yeminleri eder. Kalbi duran Selim, Mahir'i yok etmek için yeni planını yapar. Mahir'in arabasına bomba yerleştiren Selim, Mahir'den istediği intikamı alabilecek mi?

Canfeza, Mahir'i yeniden kazanabilecek mi?

Geçmişin sır dolu gölgesinde filizlenen aşkta Canfeza, Mahir'in kalbini yeniden kazanmak için çabalar. Köşke alışması hiç de kolay olmayan Canfeza, Mahir'in gönlünü almak ister. Canfeza'nın konağa gelmesi evde deprem etkisi yaratır. Ferman ve Sevde evi terk eder. Senaryosunu Eda Tezcan kaleme aldiği dizinin, yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Bir Gece Masalı'nda Burak Deniz (Mahir Yılmaz), Su Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza Kilimci), Gürkan Uygun (Kürşat Kilimci), Mesut Akusta (Raşit Kara), Rüçhan Çalışkur (Afet Yılmaz), Kenan Bal (Asaf Yılmaz), Yıldız Kültür (Ezra Nene), Özlem Türkad (Süreyya Yılmaz), Eren Vurdem (Selim Allame), İrem Altuğ (Sevde Yılmaz), Kerem Aslanoğlu (Ferman Yılmaz), Emel Çölgeçen (Gülizar Yılmaz) ve Nazan Diper (Maviş Dadı) rol alıyor.

Yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen Bir Gece Masalı'nın 12. Bölümünde neler olacak? Bir Gece Masalı yeni bölümleriyle her Salı 20.00'de atv'de