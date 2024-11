Osman Bey’in acı dolu kabusu

Fatma Hatun’un akıbeti ne olacak?

'Kuruluş Osman'ın nefesleri kesen 171. Bölümünde Osman Bey'in Fatma Hatun'u gördüğü kabusu bölüme damga vurdu.

Kuruluş Osman'ın 171. Bölümünde Osman Bey kâbusunda Söğüt meydanda kefen gibi beyaz bir elbise giyinmiş ve kızı Fatma Hatun'un şehadete yürüdüğünü gördü. "Fatma! Geldim kızım, seni kurtaracağım!" diyerek haykıran Osman Bey, meydanın başka bir köşesinden maskeli bir kadının "Geç kaldın Osman, Söğüt'ü kaybettin! Kızının celladı olacağım!" dediğine şahitlik etti. Yayına ok gerip dar ağacına yürüyen Osman Bey'in attığı ok işlemedi. Osman Bey şaşkın bir halde Fatma Hatun'a doğru koşmaya başladı ama ne kadar koşsa da mesafe kısalmadı. Osman Bey'in kabusunda Fatma Hatun can çekişerek şehit düştü. Osman Bey'in bu kabusla uyanışının ardından yaşanacak gelişmeler seyirci tarafından merak konusu oldu.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 171. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.