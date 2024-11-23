atv ekranlarının yeni dizisi Kar Çiçekleri’nin adı “Kardelenler” olarak değişti

atv ekranlarında izleyici ile buluşacak olan, Kardeşlerim ve Bir Gece Masalı’nın yapımcısı NGM’nin yapımını üstlendiği dizi Kar Çiçekleri’nin adı “Kardelenler” oldu

Dizinin kadrosuna sevilen oyuncu Barış Falay katıldı!

Kardeşlerim başta olmak üzere milyonları ekrana kilitleyen pek çok yapıma başarıyla imza atan NGM, Kardelenler'in başrolü olarak anlaştığı isimlerden birisi sevilen oyuncu Barış Falay oldu.

Gül Abus Semerci'nin senaristliğini ve Serkan Birinci'nin yönetmenliğini üstlendiği, projenin cast ve mekan seçimleri devam ediyor. Çok yakında İstanbul'da sete çıkacak "Kardelenler", hikayesi, güçlü çatışmaları ve etkileyici diliyle izleyicileri büyüleyecek.