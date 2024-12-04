Sofia Halime’yi işte böyle kaçırmış

‘Kuruluş Osman’ın nefesleri kesen 173. Bölümünde Sofia’nın yıllar önce Halime’yi kaçırıp öz ailesine düşman olarak yetiştirmesi bölüme damga vurup dizinin izleyicilerinin duygusal anlar yaşamasına neden oldu.

Kuruluş Osman'ın 173. Bölümünde Osman Bey'in savaş meydanlarında olduğu, Bala Hatun'un ise oba işlerini tek başına sırtladığı bir dönemde Sofia'nın hain planını devreye sokarak küçük Halime'yi kaçıldığı sahne dizi izleyicilerinin duygusal anlar yaşamasına neden oldu.



Yıllar sonra ortaya çıkan büyük sır

Sahnede yıllar önce Bala Hatun'un Ülgen Hatun'a emanet ettiği sahnede; Küçük Halime dere kenarında oynarken Sofia'nın gözetimi altındaydı. Planını kusursuz bir şekilde hazırlayan Sofia, fırsatı yakalar yakalamaz Halime'yi kaçırdı. Dere kenarında yemek hazırlayan Ülgen Hatun, küçük Halime'nin yokluğunu çok geç fark etti. Telaşla çevreyi ararken, Bala Hatun kervan baskınını atlatarak döndüğünde büyük bir dehşetle karşılaştı. Halime'nin hiçbir izine rastlayamayan Bala Hatun, kızını kaybetmenin acısıyla adeta yıkıldı.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 173. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.