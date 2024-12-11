Osman Bey, Karesi Bey’in gerçek yüzünü ortaya çıkardı

‘Kuruluş Osman’ın nefesleri kesen 174. Bölümünde Osman Bey, Karesi Bey’in kurduğu bütün kirli ittifaklarla tek başına mücadele etti. Karesi Bey’i destekleyen beylerin birliğini dağıtmak için zekice bir oyun kuran Osman Bey, Karesi Bey’in gerçek yüzünü gösterdi.

Kuruluş Osman'ın 174. Bölümünde Osman Bey, Karesi Bey'i tek başına bırakmak ve onu destekleyen beyleri yanına çekmek için büyük bir oyun kurdu. Daha önce Kanyumaz'ın gerçekleri görmesini sağlayarak yanına çeken Osman Bey ordusuyla Karesi Bey'in karşısına dikildi. Osman Bey "Bu meydandaki herkes, her şeyi bilir Karesi… Sana diyeceğim, yalan söz edip daha da küçülmeyesin" sözleriyle meydan okudu. Karesi Bey'in, alplerinden Kanyumaz, beyler arasından çıkarak "Bundan böyle benim beyim sensin Osman Bey!" sözleriyle sadakatini ilan etti. Kanyumaz'ın çıkışı sonrası Karesi Bey'i destekleyen birçok bey taraf değiştirip Osman Bey'in yanına geçti. Osman Bey'in "Savaşsan da Karesi, savaşmasan da!.. Ne sana ne de ardında durmaya devam eden şu gafillere buradan öte yol yok!" sözleri karşısında Karesi Bey "Kazandın Osman… Pusat dahi sallamadan, aklınla bu cengi kazandın" diyerek savaş meydanını terk etti.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 174. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.