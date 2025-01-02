Dora Dalgıç Kimdir? Dora Dalgıç Biyografisi

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Dora Dalgıç Kimdir?

Güldüy Güldüy Show Çocuk isimli program ile tanınan Dora Dalgıç, şu an atv'nin Can Borcu dizisinde "Doğa" karakterine hayat veriyor. İstanbul Çengelköy Havuzbaşı İlköğretim Okulu'nda eğitim gören Dora Dalgıç, Lise eğitim hayatını devam etmektedir. Derin Dalgıç isminde bir abisi vardır ve iki kardeştir.

Dora Dalgıç Nereli?

Dora Dalgıç aslen İstanbul doğumludur ancak baba tarafından aslen nereli olduğu bilgisi yoktur.

Dora Dalgıç Kaç Yaşında?

17 Nisan 2007 doğumlu olan Dora Dalgıç, 17 yaşındadır.

Dora Dalgıç'ın Oynadığı Diziler ve Filmler Nelerdir?

Genç oyuncu ilk olarak Güldüy Güldüy Show çocuk programı ile tanınmıştır. Daha sonra Bizim Köyün Şarkısı, Can Dostlar, Gamonya Hayaller Ülkesi ve Güzel Günler gibi yapımlarda rol almıştır. En son Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mina Tugay ve Yaşar Demir gibi isimlerinde rol aldığı "Can Borcu" adlı dizi de rol almaktadır.

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