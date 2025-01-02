canli-yayin
CANLI YAYIN
Nihat Hatipoğlu İle Regaip Kandili Özel
6
BİLDİRİMLER
  • Can Borcu - 2. Fragman
    Can Borcu YENİ FRAGMAN
  • Can Borcu
    Can Borcu YENİ FRAGMAN
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı İle Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
HABERLER Dora Dalgıç Kimdir? Dora Dalgıç Biyografisi

Dora Dalgıç Kimdir? Dora Dalgıç Biyografisi

GİRİŞ TARİHİ:  02.01.2025, 15:40
ABONE OL
Dora Dalgıç Kimdir? Dora Dalgıç Biyografisi

Dora Dalgıç hakkında tüm bilinmeyenleri atv olarak sizler için hazırladık. Dora Dalgıç Kimdir? Dora Dalgıç Nereli? Dora Dalgıç Kaç Yaşında? Detaylar haberimizde...

Dora Dalgıç Kimdir?

Güldüy Güldüy Show Çocuk isimli program ile tanınan Dora Dalgıç, şu an atv'nin Can Borcu dizisinde "Doğa" karakterine hayat veriyor. İstanbul Çengelköy Havuzbaşı İlköğretim Okulu'nda eğitim gören Dora Dalgıç, Lise eğitim hayatını devam etmektedir. Derin Dalgıç isminde bir abisi vardır ve iki kardeştir.

Dora Dalgıç Nereli?

Dora Dalgıç aslen İstanbul doğumludur ancak baba tarafından aslen nereli olduğu bilgisi yoktur.

Dora Dalgıç Kaç Yaşında?

17 Nisan 2007 doğumlu olan Dora Dalgıç, 17 yaşındadır.

Dora Dalgıç'ın Oynadığı Diziler ve Filmler Nelerdir?

Genç oyuncu ilk olarak Güldüy Güldüy Show çocuk programı ile tanınmıştır. Daha sonra Bizim Köyün Şarkısı, Can Dostlar, Gamonya Hayaller Ülkesi ve Güzel Günler gibi yapımlarda rol almıştır. En son Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mina Tugay ve Yaşar Demir gibi isimlerinde rol aldığı "Can Borcu" adlı dizi de rol almaktadır.

Can Borcu ili ilgili Tüm Detaylar

DİĞER HABERLER
ARAMA
CANLI YAYIN