Zembilli dizisinin Esma Selek'i kimdir? Sude Zülal Güler biyografisi

"Sude Zülal Güler kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? Evli mi?" sorularının cevabını sizler için araştırdık.

Sude Zülal Güler kimdir?

Çocuk oyuncu olarak hayatımıza giren Sude Zülal Güler, oyunculuk kariyerine 12 yaşında başlamıştır.

Sude Zülal Güler nereli?

Aslen Makedonya kökenli olan genç oyuncu, İstanbul doğumludur.

Sude Zülal Güler kaç yaşında?

25 Ağustos 2001 tarihinde dünyaya gözlerini açmıştır. Sude Zülal Güler, 24 yaşındadır.

Sude Zülal Güler hangi üniversite mezunu?

Çocukluk dönemini İstanbul'da geçiren Sude Zülal Güler, ilk ve orta öğreniminin ardından Özden Cengiz Anadolu Lisesi'nde eğitim görmüştür. İnsan Kaynakları Bölümü'nde eğitime sürdürmektedir.

Sude Zülal Güler evli mi?

Bekardır.

Sude Zülal Güler'in oynadığı diziler nelerdir?

Eğitime ara vermeyen aynı zaman da dizilerde yer alan ünlü oyuncu, drama dersleri alarak mesleğe adım atmıştır. 12 yaşında kariyerine ilk adımını attı. Ardından birçok dizide ve filmde oyunculuk performansı sergiledi. Şu sıralar atv'nin yeni dizisi Zembilli'de Esma Selek karakterine hayat vermeye hazırlanıyor.