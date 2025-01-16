canli-yayin
CANLI YAYIN
Müge Anlı ile Tatlı Sert
10
BİLDİRİMLER
  • Kuruluş Osman
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • Bir Gece Masalı
    Bir Gece Masalı YENİ FRAGMAN
  • Zembilli - 2. Fragman
    Zembilli YENİ FRAGMAN
  • Zembilli
    Zembilli YENİ FRAGMAN
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Kuruluş Osman
    Kuruluş Osman YENİ BÖLÜM
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
HABERLER Bir Gece Masalı'ndan dikkat çeken başarı

Bir Gece Masalı'ndan dikkat çeken başarı

GİRİŞ TARİHİ:  16.01.2025, 12:07
ABONE OL
Bir Gece Masalı'ndan dikkat çeken başarı

Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği yapımına ise NGM’nin imza attığı, atv’nin Salı akşamları milyonları ekran başına toplayan yapımlarından Bir Gece Masalı’nın YouTube kanalı 1 milyon aboneyi geçti.

Kısa sürede büyük bir hayran kitlesi edinen Bir Gece Masalı YouTube kanalı, 1 milyon aboneyi geçerek yeni bir başarıya daha imza attı. İzleyicilerini masalsı bir hikaye ile buluşturan dizi, TV ekranlarındaki başarısını dijitalde de sürdürmeye devam ediyor.

Kısa sürede ulaşılan abone ve izlenme rakamları dizinin hikaye anlatımındaki gücünü ve izleyicileriyle kurduğu derin bağı bir kez daha gözler önüne seriyor. Başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaştığı, masal dünyasının kapılarını aralamaya devam eden Bir Gece Masalı, her geçen gün başarısını bir adım öteye taşıyor.

Sevilen dizinin Salı akşamı ekranlara gelen 18. Bölümü ise kısa bir süre içinde 2,5 Milyon izlenmeyi geçti. Merakla beklenen 19. Bölüm tanıtımı ise kısa sürede milyonlarca izleyiciye ulaşıp, trend listelerinde yer aldı.

Tanıtımı izlemek için tıkla

DİĞER HABERLER
ARAMA
CANLI YAYIN