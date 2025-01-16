Osman Bey, Ulugan ve Moğollara tuzak kuruyor!

Suikastan kurtulan Uluğan’ın hedefinde Osman Bey’in ailesi ve Türkler var!

'Kuruluş Osman'ın heyecanla ve soluksuz takip edilen 177'inci bölümünde Moğollar tarafından yayılan zehirler Türk Boylarını kırmaya başlarken Osman Bey zor bir karar vermek zorunda kalır. Bir yanda devleti, diğer yanda milletinin canı olan ikisinden de vazgeçmemekte kararlı olan Osman Bey, Ulugan ve Moğollara büyük bir tuzak kurar.

Ulugan'ın Türk topraklarında yaydığı zehrin etkisi büyürken Osman Bey hem milletinin canını hem de devletini korumak için harekete geçer. Osman Bey kimsenin göze alamayacağı zor bir karar verir.Ahalisinin canı için kendi canından feragat edip Ulugan'a teslim olur. Osman Bey, teslim olmadan önce Ulugan ve Moğollara tuzak kurdu. Osman Bey'in kurduğu tuzağa göre Alaaddin, Cerkutay, Boran ve Alpler Orhan' Bey'i Moğolların elinden kurtarırken Şamil'de, Söğüt'te Ulugan'a suikast yapıp, öldürecektir.

Panzehir Türk Boylarına dağıtılıp Türkler şifa bulurken Lucas ve Sofia'yla anlaşan Ulugan ise Osman Bey'in itibarını yerle bir ederek Türklerin direncini kırmak istemektedir. Bunun için Osman Bey'i zincirleyerek zafer nişanesi olarak Türk şehirlerinde gezdirir. Ulugan, Söğüt Meydan'da zincire vurdurttuğu Osman Bey'in Moğol hakimiyetini kabul ettiklerini söylemesini isterken Osman Bey rest çekerek " Osman Bey canımız için devletten geçti' deyu yakınanlarınız oldu, işittim! Bilesiniz ki ben ne milletimden geçtim ne de bin bir cefa ile kurduğumuz devletten!"diyerek rest çekti. Sofia, Lucas ve Ulugan Osman Bey'e şaşkınlıkla bakarken Şamil meydanın çaprazındaki bir binanın çatısında okunu hedef aldığı sırada sırtına saplanan bir hançerle çatıdan düşer. Ulugan suikast sonrası şoke olurken Osman Bey zincirlerini sıkıp o'nu boğmaya çalışır. Meydandaki nökerler, tebdil alplarla birbirlerine girerken nökerler, Osman Bey'e mızrak dayayıp durdurur. Esaret altındayken dahi düşmanlarına boyun eğmeyen Osman Bey'i neler beklemektedir? Hiçbir zaman yılmayan Osman Bey Ulugan'ın elinden kurtulabilecek midir? Türklerin kaderi ne olacaktır ?

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 177'inci bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.