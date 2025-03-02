Türkiye sahurda Nihat Hatipoğlu izledi!

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun Ramazan ayı boyunca canlı yayınla ekrana gelen İftar ve Sahur programı, her yıl olduğu gibi bu yılda da izleyicilerle dolup taşmaya devam ediyor. Tüm Kişiler kategorisinde 100 program arasında “en çok izlenme payı”alan program oldu!

Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde yer alan Nihat Hatipoğlu ile Sahur programı Tüm Kişiler kategorisinde tüm yapımlar arasında günün en yüksek izlenme oranını elde etti.

Dün akşam yayınlanan Nihat Hatipoğlu ile Sahur programı yine izleyicilerle dolup taştı. Yayına gelen izleyicileri selamlayıp hal hatır soran Hatipoğlu çok geçmeden ekran başındaki izleyicilerden merak edilen soruları almaya başladı.

İlk Soru İranlı izleyici Ayda'dan geldi. "Neden her şeyden önce inşallah diyoruz?" diye sordu. Hatipoğlu, "İnşallah'ın anlamı 'Allah dilerse şahit' demektir. Allah Peygamberimize diyor ki 'Yakın zamanda bir şey yapacak olursan İnşallah de.' Hatta birileri

Peygamberimize sorular soruyor o da karşısındaki insanlara yarın cevaplarım diyor. Ama beklediği vahiy gecikiyor ve on beş gün bekliyor. Sonra yanıtları vereceği ayet geliyor ve o ayette 'Muhammed bir şey dediğinde İnşallah de' diyor. Anlayacağınız Allah dilemeden olmaz, yapamayız. Onun için biz tedbirden, Allah'a karşı saygısızlık olmasın diye inşallah diyoruz. Yüce Allah'a olan bağımlılığımızı ifade ediyoruz. Yanıtını vererek merak ettiği sorusunu cevapladı.