canli-yayin
CANLI YAYIN
Kuruluş Osman
17
BİLDİRİMLER
  • Bir Gece Masalı
    Bir Gece Masalı YENİ FRAGMAN
  • Zembilli
    Zembilli YENİ FRAGMAN
  • Zembilli
    Zembilli YENİ FRAGMAN
  • Başka Bir Gün
    Başka Bir Gün YENİ FRAGMAN
  • Başka Bir Gün
    Başka Bir Gün YENİ FRAGMAN
  • Başka Bir Gün
    Başka Bir Gün YENİ FRAGMAN
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
    Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
  • Mutfak Bahane
    Mutfak Bahane YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
    Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur YENİ BÖLÜM
  • Bir Gece Masalı
    Bir Gece Masalı YENİ BÖLÜM
  • Kuruluş Osman
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Osman
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
CANLI YAYIN
HABERLER Herkes bu sahneyi konuşuyor. Bala Hatun, Sofia’yı iple bağlayıp atının arkasında çekti

Herkes bu sahneyi konuşuyor. Bala Hatun, Sofia’yı iple bağlayıp atının arkasında çekti

GİRİŞ TARİHİ:  05.03.2025, 23:46
ABONE OL
Herkes bu sahneyi konuşuyor. Bala Hatun, Sofia’yı iple bağlayıp atının arkasında çekti

Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 183’üncü bölümüne, Sofia’nın tuzağından kurtulan Bala Hatun’un kaçırılan kızı Halime’yi bulmak ve intikamını almak için harekete geçmesi damga vurdu.

Halime'nin (Poena) elinde tuttuğu ilaç şişesini gören Alaeddin Bey, şişenin içindeki ilacın kime ait olduğunu anlamaya çalışırken, Osman Bey bu şişeyi daha önce Sofia'nın kalesinde gördüğünü hatırlar. Öte yandan, Holofira'nın şişenin üzerindeki damganın Şifacı Martin'e ait olduğunu söylemesi üzerine Osman Bey, "Bu bizi Sofia'ya götürecek anahtar olabilir" diyerek Bala Hatun ve evlatlarına Martin'in köyüne gitmeleri gerektiğini belirtir.

Kılık değiştirerek Şifacı Martin'in köyüne giden Bala Hatun ve evlatları, Martin'in dükkanına girerek buldukları şişenin ona ait olup olmadığını sorar. Öte yandan Holofira, Prenses Sofia'nın dostları olduklarını söyleyerek Martin'den bilgi almaya çalışsa da Şifacı Martin ilacın kendisine ait olmadığını dile getirir.

Bunun üzerine Bala Hatun ve evlatları dükkândan ayrılarak Martin'i uzaktan izlemeye devam eder. Çok geçmeden Şifacı Martin'in gizlice Sofia'ya haber gönderdiğine şahit olan Bala Hatun ve evlatları, haberi götüren askeri etkisiz hale getirerek Sofia'yı tuzağa düşürmeyi başarır. Sofia'yı iple bağlayan Bala Hatun, kızının yerini öğrenmek ve intikamını almak için onu gizli obaya götürür.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın, yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği'Kuruluş Osman'ın 183'üncü bölümü, seyirciden büyük ilgi görürken sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

DİĞER HABERLER
ARAMA
CANLI YAYIN