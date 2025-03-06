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Nihat Hatipoğlu ile Sahur

GİRİŞ TARİHİ:  06.03.2025, 11:42
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Nihat Hatipoğlu ile Sahur

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun Ramazan ayı boyunca canlı yayınla ekrana gelen İftar ve Sahur programı, her yıl olduğu gibi bu yılda da izleyicilerle dolup taşmaya devam ediyor.

Dün akşam (5 Mart) yayınlanan Nihat Hatipoğlu ile Sahur programı yine izleyicilerle dolup taştı. Yayına gelen izleyicileri selamlayıp hal hatır soran Hatipoğlu çok geçmeden ekran başındaki izleyicilerden merak edilen soruları almaya başladı.

Canlı yayın konuklarından Tuna Biçen "Abdest alırken şaşırırsak abdeste baştan mı başlamalıyız?" diye sordu. Hatipoğlu, "Abdeste tertip yani abdest sırası farz değil sünnettir. Yani sırayı şaşırmış olmak abdestinin geçersiz olduğu anlamına gelmez. Abdestin elbette yine sayılır ama böyle bir durum olduğunda eğer hala suyun başındaysan abdestini baştan alman tavsiye ederim. Çünkü bir ibadet yapıyorsun ve buna he ruhen hem de psikolojik olarak hazır olmak gerekir. Namaz kılarken acaba abdestimi doğru sırayla mı aldım yoksa yanlış mı yaptım diye kafan takılıp ibadetinin önüne geçmemeli. Bu yüzden aklına takılacağına hatayı o an düzeltmek daha doğru olacaktır."

Konusu açılmışken şunu da söylemek isterim diyelim ki abdest alıyorsunuz ve o esnada telefonunuz çaldı. Sizde telefonu açarak sohbetinizi yaptınız. Daha sonra abdestinizi kaldığınız yerden değil en baştan almanız yine daha doğru olacaktır. Eğer yıkadığımız uzuv kendi kendine kuruyacak kadar abdeste ara verildiyse yeni baştan başlamak gerekiyor. Ama yarım dakika ara verdiniz telefonu açıp müsait olmadığınızı söyleyip kapattığınızda yani bu kadar kısa bir süre geçtiğinde abdestinize kaldığınız yerden devam edebilirsiniz diyerek hem Tuna'nın sorusunu yanıtladı hem de abdest konusundaki bazı önemli noktalar hakkında bilgi verdi.

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