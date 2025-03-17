Mahir'den Canfeza'ya romantik jest

atv’nin Salı akşamları ekranlara getirdiği Bir Gece Masalı’nın yarın akşam yayınlanacak yeni bölümünde Mahir’in Canfeza’ya romantik jesti konuşulacak. Bu sahne için tekrar at binen dizinin başarılı başrol oyuncusu Su Burcu Yazgı Coşkun, yaşadığı deneyime dair açıklamalarda bulundu.

Canfeza'ya hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun: "At binmeyi çok seviyorum!"

Coşkun, "At binmeyi gerçekten çok seviyorum ve böyle bir sahne yazılması çok hoşuma gitti. Sahnenin çekimlerinde çok eğlendim. Boş zamanım olsa, kesinlikle üzerine gitmek isteyeceğim, çok daha iyi olmak istediğim bir spor." Şeklinde konuşurken at binmenin bir yandan eğlenceli bir spor, bir yandan da zihinsel olarak çok dinlendirici olduğunu da belirtti.

Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün, yapımını NGM'nin üstlendiği sevilen dizi, kadrosuna eklenen yeni isimleri, etkileyici hikayesi ve sürpriz gelişmeleri ile Bir Gece Masalı 18 Mart Salı akşamı atv'de.