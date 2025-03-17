canli-yayin
CANLI YAYIN
atv Gün Ortası
12
BİLDİRİMLER
  • Kardelenler
    Kardelenler YENİ FRAGMAN
  • Can Borcu
    Can Borcu YENİ FRAGMAN
  • Zembilli
    Zembilli YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Osman
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • Bir Gece Masalı
    Bir Gece Masalı YENİ FRAGMAN
  • Bir Gece Masalı
    Bir Gece Masalı YENİ FRAGMAN
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
    Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur YENİ BÖLÜM
  • Kardelenler
    Kardelenler YENİ BÖLÜM
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
    Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar YENİ BÖLÜM
  • Dizi TV
    Dizi TV YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
HABERLER Mahir'den Canfeza'ya romantik jest

Mahir'den Canfeza'ya romantik jest

GİRİŞ TARİHİ:  17.03.2025, 13:28
ABONE OL
Mahir'den Canfeza'ya romantik jest

atv’nin Salı akşamları ekranlara getirdiği Bir Gece Masalı’nın yarın akşam yayınlanacak yeni bölümünde Mahir’in Canfeza’ya romantik jesti konuşulacak. Bu sahne için tekrar at binen dizinin başarılı başrol oyuncusu Su Burcu Yazgı Coşkun, yaşadığı deneyime dair açıklamalarda bulundu.

Canfeza'ya hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun: "At binmeyi çok seviyorum!"

Coşkun, "At binmeyi gerçekten çok seviyorum ve böyle bir sahne yazılması çok hoşuma gitti. Sahnenin çekimlerinde çok eğlendim. Boş zamanım olsa, kesinlikle üzerine gitmek isteyeceğim, çok daha iyi olmak istediğim bir spor." Şeklinde konuşurken at binmenin bir yandan eğlenceli bir spor, bir yandan da zihinsel olarak çok dinlendirici olduğunu da belirtti.

Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün, yapımını NGM'nin üstlendiği sevilen dizi, kadrosuna eklenen yeni isimleri, etkileyici hikayesi ve sürpriz gelişmeleri ile Bir Gece Masalı 18 Mart Salı akşamı atv'de.

DİĞER HABERLER
ARAMA
CANLI YAYIN