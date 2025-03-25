Beşiktaş - Göztepe Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı hangi gün saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları tarihleri belli olmaya başladı. Son 8 takımın mücadelesinin izleneceği maçların günleri de belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları, 1-3 Nisan tarihleri arasında oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maç tarihleri belli oldu!

Çeyrek finalin en heyecanlı maçı, Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ile Galatasaray arasında gerçekleşecek. İşte 2025 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maç tarihleri:

1 Nisan 2025 - Konyaspor - İskenderunspor: 20:30

2 Nisan 2025 - Trabzonspor - Bodrum FK: 17:45

2 Nisan 2025 - Fenerbahçe - Galatasaray: 20:45

3 Nisan 2025 - Beşiktaş - Göztepe: 20:30

Maçın hakemleri ve takımların ilk 11'leri henüz netlik kazanmadı.

Yarı final karşılaşmaları ise 22, 23 ve 24 Nisan tarihlerinde yapılacak. Final maçı ise 14 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleşecek. Kupanın finalinde, zafere ulaşan takım tarihi kupası kaldıracak.

Maç canlı yayınla 3 Nisan Perşembe 20.30 atv'de yayınlanacak.