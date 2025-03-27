Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun Ramazan ayı boyunca canlı yayınla ekrana gelen İftar ve Sahur programı, her yıl olduğu gibi bu yılda da izleyicilerle dolup taşmaya devam ediyor.

Dün akşam (26 Mart) yayınlanan Nihat Hatipoğlu ile İftar programında gelen izleyicileri selamlayıp hâl hatır soran Hatipoğlu çok geçmeden merak edilen soruları almaya başladı.

Canlı yayın konukları arasından Elif, "Neden topraktan yaratıldık?" diye sordu. Hatipoğlu, "İlk yanıtım Allah böyle irade etti olur. Neden böyle irade etti dersen de gerekçeleri var elbette. Toprak tevazu ifadesidir. Mütevazi olmayı gösterir. Anne gibidir verimlidir. Allah insanı mütevazi bir maddeden yaratmak istedi ama her şeyi de barındıran bir şey olmalıydı. Bunda da en güzel seçenek topraktı. İnsan bedeninde bulunan tüm mineraller toprakta da vardır. Yani toprakla insan birbirini eşitliyor. Toprak ayaklarımızın altındadır ama hayatımızı besleyen ana ögedir. O olmazsa ne bitki olur ne bizler yaşarız. Allah bu nedenle toprağı tercih etmiştir. Önce Toprağı yaratmış ardından topraktan insanı yaratmıştır." Diyerek sorusunu yanıtladı.