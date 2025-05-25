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HABERLER 'Aile Saadeti’nden ilk tanıtım yayınlandı!

'Aile Saadeti’nden ilk tanıtım yayınlandı!

GİRİŞ TARİHİ:  25.05.2025, 11:39 GÜNCELLEME TARİHİ:  25 Mayıs 2025 Pazar, 12:19
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'Aile Saadeti’nden ilk tanıtım yayınlandı!

atv’nin Sinehane yapımı, proje tasarımı ve senaryosu Burak Aksak imzası taşıyan, yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir’in oturduğu yeni dizisi ‘Aile Saadeti’nin ilk tanıtımı yayınlandı.

Yüzler Aile Saadeti ile gülecek…

İzleyici ile buluşmak için gün sayan dizinin ilk tanıtımda, Hüner Coşkuner'in "Seni Nasıl Sevsem Acaba?" şarkısına eşlik eden oyuncuların neşesi ve uyumu gözlerden kaçmadı. Samimi atmosferi ve eğlenceli sahneleriyle dikkat çeken görüntüler, izleyicilere keyifli ve bol kahkahalı geçecek bir yazın habercisi oldu.

Birbirini tanımayan üç akraba ailenin bir arada yaşamak zorunda kalmasıyla başlayan hikâye hem birbirinden komik anlara sahne olacak hem de üç aile aralarındaki bağı kuvvetlendirerek geniş aile olma yolunda ilerleyecek.

Akraba olup birbirlerini hiç tanımayan üç farklı ailenin yollarını kesiştiren 'Aile Saadeti'nin kadrosunda Burak Dakak (Murat), Buse Meral (Gönül), Vildan Atasever (Tülay), Hakan Yilmaz (Tekin), Fatih Al (Harun), Hakan Karsak (Emin), Esra Kızıldoğan (Öykü), Sibel Aytan (Maya), Kürşat Demir (Doberman), Ahmet Mark Somers (Fikri), Volkan Uygun (Hakkı) ve Zerrin Sümer (Salime) ve Suat Sungur (Asker Abi) yer alıyor.

Aile Saadeti yakında atv'de izleyici ile buluşacak.

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